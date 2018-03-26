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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım düşen ev yandı - KIRKLARELİ

Yıldırım düşen ev yandı - KIRKLARELİ

- Yangından görüntüler - Söndürme çalışmaları - Yanan evin içinden detaylar Kırklareli 'nde yıldırım düşen ev yandı - Yıldırım isabet eden ev, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Küme Evler mevkisinde bir evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Ev sahibi Ercan Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıldırım düşmesi sonucu evlerinde yangın çıktığını söyledi.

Zor durumda kaldıklarını belirten Bakır, yıldırım düştüğünde evde olmadıklarını kaydetti.

Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Yangına Müdahale 

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