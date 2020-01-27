Yıldırım Belediyesi ve BTSO'dan ısıtan destek

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- Yıldırım Belediyesi ile BTSO iş birliğinde çocuklar üşümesin diye miniklere bot ve mont desteğinde bulunuldu. Yıldırım Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın hayırsever iş insanlarının paydaşlığında temin edilen bot ve montlar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde Başkan Oktay Yılmaz tarafından çocuklara dağıtıldı. Sosyal belediyecilik çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine destek olurken hayırseverler ve vatandaşlar arasında gönül köprüleri oluşturduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında yaptığımız, insanımıza destek olan sosyal çalışmaları önemsiyoruz. İhtiyaç sahiplerini muhtarlarımız ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ile yaptığımız tespitlerle belirleyerek üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda kurumlar ve STK’lar ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile paylaşımı artırarak gönül köprüleri oluşturuyoruz. Bu doğrultuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın hayırsever iş insanlarının desteği ile çocuklarımız soğuk kış aylarında üşümesin diye 750 bot ve 750 montu miniklerimize dağıtıyoruz. Rabbim tüm hayırsever iş insanlarımızdan razı olsun” dedi.

Yıldırım’da dayanışma kültürünü en üst seviyede yaşattıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Toplum olarak bizim en önemli hasletlerimizden birisi dayanışma kültürümüz. Biz, Yıldırım olarak bunu üst seviyede yaşatmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz ve hayırseverlerimizin iş birliği ile insanlarımızın mutluluğuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır. Burada asıl olan, evlatlarımızın mutlu olmalarını sağlamak” diye konuştu.

Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yılmaz, “Elazığ, Malatya ve çevre illerde etkili olan deprem bizlere hayatın gerçeğini bir kez daha gösterdi. Ancak devletimiz hızlı ve etkili bir koordinasyon ile harekete geçerek vatandaşlarımıza desteğini zaman kaybetmeden ulaştırdı. Bunun yanında yaşanan acıyı Edirne’den Ardahan’a, Sinop’tan Hatay’a paylaşan milletimiz, kardeşine el uzatmak içim hayırda yarıştı. Allah devletimize, milletimize daha büyük acılar yaşatmasın. Depremde rahmeti rahmana kavuşanların mekanı cennet, yaralılarımıza ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun. Devletimiz en kısa sürede yaraları saracaktır” ifadelerini kullandı.



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