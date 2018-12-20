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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşı öncesi ülke genelinde kaçak içki uygulaması

Yılbaşı öncesi ülke genelinde kaçak içki uygulaması

uygulamadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Para Cezası Alkollü İçki Yılbaşı Kaçak Sigara Kaçak İçki 


- Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde “Kaçak\Sahte Alkol” uygulaması gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçak\Sahte Alkol uygulaması ülke genelinde 2 bin 864 personelden oluşan 990 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi.
Uygulamada bin 311 iş yerinde arama ve denetleme yapıldı. Yapılan uygulamada; 6.531 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 1.535 litre sahte alkollü içki, 24 adet sahte bandrol ve 215 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 7 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi, 11.460 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2.068 paket kaçak sigara ve 380 adet puro/sigarillo, 74 adet tarihi eser, 1.295 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi, 11 adet iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi, 2 adet sahte alkollü içki imalathanesine işlem yapıldı. 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 115.665 TL idari para cezası uygulandı.
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