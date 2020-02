Yıkılan binaların olduğu caddelerde evler lazerle tarandı

-incelemelerden detaylar

( MALATYA )- Malatya’da yapılar mercek altına alındı MALATYA



- Sivrice depreminden büyük oranda etkilenen Malatya’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ağır hasarlı binaların yıkıldığı bölgede yapıları denetledi. Lazer metre ve profometre ile taranan yapılarda sorun olup olmadığı inceleniyor.24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin yıkıcı etkisinin en fazla olduğu Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bir yandan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bina analiz ve laboratuvar aracı Malatya’ya geldi. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can başkanlığındaki uzman ekip, Malatya’da deprem nedeniyle ağır hasar göre ve yıkımları yapılan binaların bulunduğu alanlarda inceleme yaptı.Lazer metre, profometre ve beton ölçer aletlerle gerçekleştirilen denetimlerde, yıkımlar sırasında ve depremde çevredeki binaların zarar görüp görmediği tespit ediliyor. Yıkım çalışmalarının sürdüğü Sivas Caddesi’nde açıklamalarda bulunan Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, mobil laboratuvarla Malatya’da yıkımların sürdüğü alanlarda diğer yapıların titreşimlerden etkilenip etkilenmediğini kontrol edeceklerini söyledi.



6,8’lik yıkıcı depremin ardından birçok artçı sarsıntının da yaşandığını anımsatan Can, “3,6 ile 4,8 arasında değişen oranlarda çok sayıda artçı sarsıntı, bölgede ağır hasarlı olarak gördüğümüz yapıları acil yıkılacak seviyeye getirebiliyor. Orta hasarlı yapıların ağır hasarlı yapı statüsüne gelip gelmediğini kontrol etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yıkımların gerçekleştiği binaların çevresinde bulunan yapıların sağlamlıklarını ölçtüklerini ifade eden Genel Müdür Can, Turgut Temelli Caddesi'nde yaptıkları çalışmalarda bir sıkıntı tespit etmediklerini de belirtti.

2 gün içerisinde Malatya’daki çalışmaları tamamlamayı düşündüklerini belirten Can, “Burada alınan kayıtlar Ankara'ya aktarılıyor. Tecrübelerimize dayanarak bir sıkıntı yok, net veriler ise bir iki gün içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden çıkacak.” İfadelerine yer verdi.Kale ve Doğanyol ilçelerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını da kaydeden Can, Pütürge ilçesinde ise yüzde 80 aşamasında olduklarını söyledi.



Malatya’ya 200 kişilik bir ekiple geldiklerini de dile getiren Can, “En hızlı şekilde çalışmaları bitireceğiz. Battalgazi de de ön hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz, en hızlı şekilde bitirdikten sonra yıkım ve enkaz kaldırma çalışması var. Sonrasında projelendirme ve yeni yapılaşma. Tüm bölgeler için bir şey söylemem doğru olmaz, çünkü bu konuda TOKİ Başkanlığımız çalışıyor. Onlar zemin, imar, hak sahipliği ile ihtiyaç konut sayısına göre detaylı ve çok hızlı bir çalışma yaparak yakında açıklayacaktır." diye konuştu.





