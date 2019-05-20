Yetim çocuklar 'Yeryüzü Sofrası'nda buluştu - İSTANBUL
Yetim çocuklar "Yeryüzü Sofrası"nda buluştu - İSTANBUL - Etkinlikten detaylar Yetim çocuklar "Yeryüzü Sofrası"nda buluştu - Yetim Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Edirnekapı'da "Sokağıma Şenlik Geldi" etkinliği gerçekleştirdi ve yetimlerle Mihrimah Sultan Camisi'nde iftarda bir araya geldi.İSTANBUL (AA) - Yetim Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Edirnekapı'da "Sokağıma Şenlik Geldi" etkinliği gerçekleştirdi ve yetimlerle Mihrimah Sultan Camisi'nde iftarda bir araya geldi.İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önerisiyle her yıl ramazanın 15. gününde düzenlenen "Dünya Yetimler Günü"nde Yetim Vakfı ve Fatih Belediyesi "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi. İftar programı öğrencisi Edirnekapı Muhtar Muhiddin Sokakta yetim çocuklar için oyun parkı kuruldu ve çocuklar için şenlik gerçekleştirildi. İftar öncesinde Yetimler Vakfı'nın Edirnekapı'daki merkezine gelen yetimler, kendilerine tahsis edilen "Çocuk Sokağı"nda gerçekleştirilen " Sokağıma Şenlik Geldi" eğlence etkinliğine katıldı. Buradaki aktivitelerde keyifli anlar yaşayan çocuklara, kendileri için hazırlanan oyuncak paketleri hediye edildi.Şenlikte çocuklar palyaço ve gönüllüler eşliğinde çeşitli oyunlar oynadılar. Şenlik alanına kurulan seyyar salıncağa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte çuval yarışı, halat çekme,ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarda oynandı. Çocuklar ve aileleri güzel bir gün geçirdi. Yetimler daha sonra vakıf görevlilerinin gözetiminde iftar yemeğinin verileceği Mihrimah Sultan Camisi avlusuna geçti.Fatih bulunan Mihrimah Sultan Camii avlusunda gerçekleştirilen iftar programı Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başladı. Program daha sonra tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti.İftar programına Türk ve Suriyeli 1500 yetimin yanı sıra Sudan, Nijer, Kenya ve Somali'den gelen misafir yetim çocuklar katılım sağladı.Yetim Vakfının Mihrimah Sultan Camii avlusuna kurduğu stantlarda el emeği tasarımlar ve organik ürünlerin satışı yapıldı, satılan ürünlerden elde edilen tüm gelir yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.Yetim Vakfı Başkan vekili Avukat Hüsamettin Orhan, yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferinde üyelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:"Bugün Dünya Yetimler Günü olmasından dolayı İstanbul 'da ve Hatay Reyhanlı'da eş zamanlı iftar programları düzenledik. Yetim bir peygamberin ümmeti olarak yetimlerimize ve yardıma muhtaç tüm müslümanlara sahip çıkmalıyız.Bizler vakıf olarak gülümsemeyi ve mutlu olmayı en çok hak eden çocuklarımız için projeler üretip gönüllü vakıf dostlarımızla çalışmalar yürütüyoruz tek amacımız yetimlerimizin yüzünü gülümsetmek ve hayır duaları almak olduğunu." dile getirdi.Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Serap Yaşar ve Tülay Kaynarca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile çok sayıda hayırsever ve davetli katıldı.
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