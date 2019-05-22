Yeteneği hem sağlığına, hem de kesesine iyi geldi

-Taş çarklarken görüntü

-Çevreden detaylar

-Kıraner'in çalışmasından detaylar

-Ürettiği ürünler

-Ertuğrul Kıraner röportaj



( OSMANİYE -ÖZEL) - Osmaniye’de 49 yaşındaki Ertuğrul Kıraner, kehribar, damla ve sıkma taşlardan kolye ve bileklikler yaparak hem huzursuz bacak sendromu rahatsızlığına çare bulduğunu hem de para kazandığını söyledi OSMANİYE



- Osmaniye’de 49 yaşındaki Ertuğrul Kıraner, kehribar, damla ve sıkma taşlarından kolye ve bileklikler yaparak hem huzursuz bacak sendromu rahatsızlığını tedavi ettiğini hem de para kazandığını söyledi.



Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Ertuğrul Kıraner, yıllar önce ayağında boş kaldığı zamanlarda hareket ettirme hissi meydana geldiğini, doktora gittiğinde ise huzursuz bacak sendromu denilen bir rahatsızlığa yakalandığını öğrendiğini ifade etti.

Kıraner, "Bunun tedavisi yok, ilaç kullanmak gerekiyor. Bir işle meşgul olmak gerekiyor. Bu nedenle de ilk başlarda küçük kızım ve büyük kızıma ahşap bileklikler örmeye başladım. Bunları gören arkadaşlarım bendeki el becerisini fark edince bana numune getirmeye başladılar. Onları yapmaya başlayınca zamanla bir makine, siensi, bilgisayar aldım. Yavaş yavaş bu işi öğrenmeye başladım. Daha sonra kolyeler, bileklikler yapmaya başladım” dedi Bu kabiliyetinin hem rahatsızlığı için tedavi hem de ek gelir olduğunu söyleyen Kıraner, "Türkiye’de çok kişi huzursuz bacak sendromunun rahatsızlığının farkında değil. Çok kişide bu rahatsızlık var. Ben de hem ilaçla hem bu şekilde uğraşarak tedavi şekline gidiyorum ve ilaç içmeme pek gerek kalmıyor. Sürekli elim kolumla uğraştığım için bana sağlık açısından da faydalı oluyor" şeklinde konuştu.



