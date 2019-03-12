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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Yeşilay Avustralya’dan uyuşturucu semineri - MELBOURNE

Yeşilay Avustralya’dan uyuşturucu semineri - MELBOURNE

- Seminerden görüntüler - Konuşmalardan detaylar - Robbie Maestracci ve Hale Nur Kaya ile röportajYeşilay Avustralya’dan uyuşturucu semineri - Madde bağımlılığına dikkat çekmek için düzenlenen seminerde "Bir kez bile denemeyin" çağrısı yapıldıMELBOURNE (AA) - Yeşilay Avustralya, ülkedeki madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi.
Melbourne Hume Global Learning Center'da "Bir kez bile denemeyin" temasıyla düzenlenen seminere Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar katıldı.
Seminere, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı mücadele veren Turning Point Avustralya Eğitim Koordinatörü Sharone Patterson, motosikletli çete üyeliği döneminde işlediği suçlardan cezaevine girdikten sonra Müslüman olan Robbie Maestracci ve Acil Servis Hemşiresi Hale Nur Kaya konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde, katılımcılara Avustralya'daki madde bağımlılığı oranları, uyuşturucudan korunma yolları, bağımlıların davranışları, uyuşturucu ile mücadele eden kurumlar ve devlet hizmetleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu. - "Arkadaşlarınızı dikkatli seçin"Seminerde uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemleri ve yaşadığı zorlu hayatın ardından 6 yıl önce İslam dinini seçtiğini anlatan Robbie Maestracci, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere bir kez bile denememeleri tavsiyesinde bulundu.Madde kullanımından korunmada en önemli etkenlerin çevre ve arkadaş olduğuna dikkati çeken Maestracci "Arkadaşlarınızı dikkatli seçin. Arkadaşlarınız uyuşturucu kullanıyorsa onlarla arkadaş olmayın, onları sevmeyin diye bir şey yok ama bunu mesafeli yapın. Günün sonunda parti atmosferlerine girdiğinizde arkadaşlarınızın madde kullandıklarını görürseniz belli bir süre dayanabilirsiniz. Hepimiz insanız. Bulunduğumuz yerlerdeki tehlikenin farkına varmamız lazım. Yapmak istemediğiniz şeyleri yapmamak için bu tür şeyleri yapan insanlardan uzak durun." dedi.
Melbourne 'deki bir hastanenin acil servisinde 5 yıldır hemşire olarak görev yapan Hale Nur Kaya da madde kullananların küfürlü sözlerine maruz kaldıklarını anlattı. Kaya, "Uyuşturucunun etkisinde olan birisi acile geldiği zaman, herkese şiddet uygulamaya çalışıyor ya da ağzından küfürlü sözler çıkıyor. Bunların hepsini biz her gün yaşıyoruz ve gördüğümüz için insanlara ne yaşadığımızı anlatmak istedim. O yüzden bu seminere katıldım." ifadelerini kullandı.Avustralya'daki resmi verilere göre, her 10 kişiden 4'ü hayatında bir kez de olsa yasa dışı uyuşturucu madde kullanıyor. Son bir yıl içinde en çok tercih edilen maddeler arasında esrar ilk sırada geliyor.

Madde Bağımlılığı Uyuşturucu Madde Farkındalık Etnik Köken Uyuşturucu Bağımlısı 

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