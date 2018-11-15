Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yesemekli çiftçi göletin tamamlanmasını bekliyor - GAZİANTEP

Yesemekli çiftçi göletin tamamlanmasını bekliyor - GAZİANTEP

- Güneşli ve Yesemek Göleti genel ve detay görüntüler - Gölet inşaatından görüntüler - Yesemek Muhtarı Mustafa Güneş ile röportajİslahiye'den kısa kısaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen teknik ve kültürel geziyle Gaziantep Üniversitesine ile kentin turistik yerlerini ziyaret etti.Okul Müdürü Mustafa Necati Ak, beraberindeki öğrencilerle Gaziantep Üniversitesini ziyaret etti. Burada makine mühendisliği bölümünü öğrencilerinin eğitim gördüğü sıralara oturan öğrenciler, akademisyenlerden üniversitede yaşama dair bilgi aldı. Üniversite atölyesinde farklı makine ve aletlerin kullanımını yerinde gördü.Okul Müdürü Ak, temel amaçlarının mesleki teknik lise öğrencilerine üniversitedeki öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla yüz yüze görüşerek sorularını sorma, fikir alışverişinde bulunma ve üniversite heyecanını aşılamak olduğunu belirtti.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü de makamında ziyaret eden öğrenciler, program kapsamında kentteki Kültür Tarihi Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Botanik Park’ı da gezdi. - Yesemekli çiftçi göletin tamamlanmasını bekliyorİslahiye ilçesine bağlı Yesemek Mahallesi'nde aynı adlı dere üzerinde yapımı devam eden gölet, bölge çiftçisi için umut oldu.DSİ yetkililerinden alınan biliye göre, yapımına 2016'da başlanan Yesemek Göleti'nin, 2019 yılında tamamlanarak, bölgede 3 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak.Yesemek Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, göletin tamamlanarak bölgeye su sağlamasını beklediklerini ifade ederek, "Gölet, hedeflendiği gibi tamamlanması halinde 2019 yılında biberimizi ve pamuğumuzu bu gölette sulayabiliriz." dedi.

Alışveriş Lise Öğrenci Öğrenciler Tarım Arazisi Yüz Yüze 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı