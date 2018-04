Yerli oyun Zula'nın Dünya Kupası İstanbul'da gerçekleştirildi

-Röportajlar

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) -- Zula Dünya Kupası'nın 100 bin dolarlık para ödülü sahiplerini buldu İSTANBUL



- Dünyanın farklı bölgelerinden, en iyi Zula oyununu oynayan 6 takıma ev sahipliği yapan Zula Dünya Kupası, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Finalde kupa şampiyonları 100 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. InGame Group tarafından üretilen, yüzde 100 Türk yapımı MMOFPS oyunu Zula'nın Dünya Kupası, İstanbul'da gerçekleşti. İki gün süren Dünya Kupası'na Türkiye, Avrupa ve Brezilya’dan, en büyüğü 29 yaşında olan gençlerden oluşan, dünyanın en iyi Zula takımları katıldı.

11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanarak kendi alanında önemli başarıya imza atan oyunun Dünya Kupası e-sporseverler tarafından da büyük ilgi gördü. Finalde kupa şampiyonları 100 bin dolarlık para ödülünün sahibi oldu. “Yaklaşık 80'e yakın ülkede oynanıyor” "6 yıl önce çıktığımız yolda geldiğimiz yer bizi çok heyecanlandırıyor ve bunu dünya kupası ile taçlandırdık" diyen InGame Group kurucu ortaklarından Tuncay Büyükoğlu, “6 yıl içinde dünyanın önemli ve sevilen oyunlarından birini üretmiş olduk. Turnuvanın hazırlıkları 1 sene önce başladı.

Turnuvanın tanıtımını geçen Ekim ayında yaptık ve yol haritasını ortaya koyduk. Brezilya'dan, Avrupa'dan ve diğer ülkelerden takımlar hazırlandı. Bunun dışında Türk takımları da hazırlandı. Binlerce takım buraya gelebilmek için turnuva içinde yarıştı ve sayı 6 takıma kadar indi. 6 takım, 2 gün boyunca birbirleriyle mücadele edip büyük ödül için yarıştılar. Biz, e-spor'a inanan ve yatırım yapan bir grubuz. Oyunumuz, e-sporcuların çok tercih ettiği ve sevdiği bir oyun. Dünyada da oyunumuza ilgi ve sevgi hızla büyüyor. Yaklaşık 80'e yakın ülkede oynanıyor. Seneye daha fazla coğrafyadan daha fazla takımın katıldığı bir turnuva olacak. Her sene büyümeye devem edecek” şeklinde konuştu.

“Tamamen Türk mühendisler, Türk grafik sanatçıları ve Türk yayıncı çalışanlarıyla birlikte geliştirildi” Zula oyununun mücadele ve aksiyon oyunu olduğu bilgisini veren InGame Group kurucusu ve yönetici ortağı Özgür Soner ise, “Çok oyunculu bir e-spor oyunu. 2012'de geliştirmeye başladık. 4 kişilik bir ekiple ufacık bir odada başladığımız yolda şimdi 50 kişilik bir aileyiz. Tamamen Türk mühendisler, Türk grafik sanatçıları ve Türk yayıncı çalışanlarıyla birlikte geliştirildi ve bu noktaya geldi. Bir Türk oyununu dünyanın 80 ülkesinden oyuncuların oynayıp binlerce elemeden geçip burada finalini oynuyor olmalarını bizim için gurur verici. Bu turnuvaları hızlandırıp devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hedefimiz; oyunu sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin e-spor oyunu yapmak” Bir sonraki dünya kupası haricinde başka uluslararası turnuvalar hazırlayacaklarını dile getiren Soner, “Hedefimiz; oyunu sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin e-spor oyunu yapmak. Bugün gördük; Brezilya, Polonya, İtalya, Romanya, Almanya ve farklı yerlerden oyuncular, bizim ortamlarımızda geçen bu oyunları, bizim karakterlerimizi oynayıp geldiler ve burada mücadele ettiler. Biz bunu daha da yüksek noktalara taşımak ve e-sporu daha da geliştirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. Şampiyonada 2'nci olan We Make The Future isimli Türk takımının koçu Kaan Pelvan ise, “Bizim için aslında iyi bir başarı sayılabilir, sonuçta dünya 2'ncisi oluyorsunuz. Gönül isterdi ki; Türkiye'de düzenlenen turnuvada 1'inci olmak. Çünkü kupayı Türkiye'de tutmak isterdik. Finalde kötü oynadık bunu kabul ediyoruz. Özellikle 2'nci ve 3'üncü haritada iyi değildik. Seneye daha iyi hazırlanıp kupayı Türkiye'de tutacağız. İnşallah bir Türk oyununda bir Türk takımını şampiyon yapacağız" dedi.

We Make The Future isimli Türk takımının oyuncusu Hakan Demirel ise şöyle konuştu: “Finalde biraz kötü bir performans sergiledik. Bizden çok üstün oynadılar, bunu kabul ediyoruz. İlk haritada da hata yaptık. Ondan dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki tüm turnuvalarda hedefimizi şampiyon olmak." 4 ülkeden 6 takım ve 34 sporcu Türkiye, Brezilya, Polonya ve Avrupa Birliği'nden en iyilerden oluşan karma takım olmak üzere dört ülkeden, toplamda 34 e-sporcunun yer aldığı, altı takımın katılımıyla gerçekleşen Dünya Kupası, kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Kupanın yıldızları toplamda 100 bin dolarlık ödülün de sahibi oldular. E-spor şenliği niteliğinde geçen Dünya Kupası’nın finalinde kazananlar ise şöyle: 1'nci Polonya’dan IzakoBoars takımı 2'inci Türkiye’den WeMakeTheFuture takımı 3'üncü Türkiye'den YouthCrew takımı Bu arada, oyunun web sitesinden ücretsiz indirildiği belirtildi. (SO-Y)