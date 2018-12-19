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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yerinden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi - İZMİR Video

Yerinden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi - İZMİR Video

- Çam ağacının sokakta park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi - Çam ağacının devrilmesi ile bir apartmanın patlayan su vanasından su akması - Ekiplerin devrilen çam ağacını motorlu testere ile kesmesiYerinden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde devrilen çam ağacı bir otomobilin hasar görmesine neden oldu.Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak'ta yol kenarındaki bir çam ağacı köklerinin yumuşaması nedeniyle park halindeki 35 AEZ 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi.Söz konusu aracın hasar görmesine neden olan ağaç, bulunduğu bahçedeki bir apartmanın da su vanasının patlamasına yol açtı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi.Yolu tamamen kapatan cam ağacı, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı ve patlayan vana onarıldı.

Polis Çam Ağacı 

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