Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'Yerel Hayvan Koruma Görevlileri'ne eğitim verildi

'Yerel Hayvan Koruma Görevlileri'ne eğitim verildi

Mustafa Gökoğlan'ın konuşmasından görüntü

Hayvan Severler Köpek Toplantı Oğlan Hayvan 

-Naciye Kapukıran'ın konuşmasından görüntü
-Katılımcılardan konuşma görüntüsü
-Seminerden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitim semineri yapıldı. Hayvan severler Yerel Hayvan Koruma Görevlisi sertifikası almaya hak kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ eğitimi düzenlendi.
Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen seminere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ olmak için eğitim almak isteyen çok sayıda hayvan sever ve davetliler katıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, hayvan severler için güzel bir eğitim çalışması yapıldığını belirterek, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yasa revize olacak, çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.
Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri seminerinde, profesyonel hocalar tarafından katılımcılara eğitim verildi.
Bölge ve mahallelerdeki, öncelikli köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımlarını yapacak olan yerel hayvan koruma görevlileri aldıkları eğitimin ardından sertifika almaya hak kazandı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı