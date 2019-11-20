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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yerel basın eğitim programı - MUĞLA

Yerel basın eğitim programı - MUĞLA

- "Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı" - Yerel basın eğititim programından detaylar - Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in açıklaması - Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan'ın açıklaması Muğla 'da yerel basın eğitim programıMUĞLA (AA) - Muğla 'da Ankara Gazeteciler Cemiyetince Avrupa Birliğinin desteği ile yürütülen "Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı" kapsamında yerel basına yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Menteşe ilçesinde Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yerel Basın ve Demokrasi, Basın Hukuku, Medya ve Demokrasi" konulu eğitim programında konuşan Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, programın 40 aylık süreyi kapsadığını bildirdi.AB'nin projeye 1 milyon 750 bin avroluk bir destek verdiğini ve kaynağın ilk yılında yaklaşık 270 bin avroluk bölümünü yerel basın için kullandıklarını kaydeden Bilgin, bu kapsamda "basın evleri" oluşturduklarını ifade etti.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan ise 2014'te kurulan derneğin aktif çalışan gazetecilerden oluştuğunu ve böyle bir eğitim programına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.Programda Medya İçin Demokrasi Programı sorumlusu Igor Chelov, "Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Eğitim Görevlisi Serdal Çil "Yerel Basın ve Demokrasi", Demokrasi İçin Medya, Medya İçin Demokrasi Programı Ulusal Komite Üyeleri Avukat Tuncay Alemdaroğlu ve Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, "Basın Hukuku" ve "Medya ve Demokrasi" isimli sunumlarını yaptı.Etkinlik sonunda gazetecilere ve öğrencilere katılım belgesi verildi.

Avro Bild Gesi Çalışan Gazeteciler Öğrenciler 

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