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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yenimahalle'de öğrenci servis otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

Yenimahalle'de öğrenci servis otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Servis Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Yaralıdan görüntü
-- Sağlık ekiplerinin çalışması
-- Araçtan görüntü
-- Yoldan görüntü
-- Polis ekiplerinin çalışması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya öğrenci servis otobüsü çarptı. Edinilen bilgilere göre; Gazi Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Hipodrom Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyreden Necdet Ö. idaresindeki 06 C 5822 plakalı Hacettepe Üniversitesi’nin öğrenci servis otobüsü, Ankara Sebze Meyve Toptancıları Hali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Sürücünün, bir anda yola fırlayan yaşlı adamı otobüsün altına almamak için manevra yapması sonucu araç kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz kalan yaşlı adamın ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, şahsı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekiplerine ifade veren otobüs şoförü Necdet Ö., “Ondan kaçayım derken, ağaca vurdum. Koşmasa çarpmayacaktım aslında. Yaya koşunca otobüse çarptı” ifadelerini kullandı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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