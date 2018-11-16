Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan adaylık açıklaması

--Genel ve dertay



( ANKARA ) ANKARA



- CHP’de Yenimahalle’ye yeniden aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ben esnaflıktan geliyorum, içinizden geliyorum, sizden biriyim. Belediye Başkanlığının bana verdiği hiçbir makam, rütbe yok. Ben rütbemi halktan aldım, halka çalışıyorum” dedi.

CHP’de Yenimahalle’den üçüncü kez aday gösterilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, adaylık açıklamasında bulundu. Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı önündeki otobüsün üzerinde yaptığı konuşmasında, “Bugün buraya, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademesinden, ilçe örgütünden, il örgütünden, genel merkez merkez yönetim kurulundan, parti meclisinden ve sizlerle sokakta dolaştığım zaman bana gösterdiğiniz sıcak ilgiden, yeniden Yenimahalle’ye aday olma tembihlerinizden haz alarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2019 Martında yapılacak seçimlerde yeniden Yenimahalle’ye aday olarak karşınıza çıkıyorum” dedi.

Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye Başkanlığı, siyaset makamı değildir. Belediye Başkanlığı benim gönlümde hizmet makamıdır. Belediye Başkanlığı, kin ve nefret makamı değildir. Benim gözümde barışın, sevginin, kardeşliğin yeridir. Belediye Başkanlığı, ötekileştirme yeri değildir. Kardeşliği, beraberliği, bir olmayı, diri olmayı herkesin içine sindirdiği bir makamdır ve örnek bir makamdır. 10 senedir sizden aldığım yetkiyle hizmet yapıyorum. hiç kimseyi ayrıştırmadım, hiç kimseyi ötekileştirmedim. hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadım. Hiç kimsenin inancına, mezhebine, ırkına bakmadım. Nasıl, bu ülkenin kurtarıcısı, korkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının cumhuriyeti kurduklarında eşit yurttaş olarak milletimizi gördülerse ben de Yenimahalle'de herkesi kardeşim, herkesi hemşehrim, herkesin işini görmek için çaba sarf ettim." Yenimahalle'nin altyapısı, üst yapısı, yeşil alanlarıyla Ankara'nın, Türkiye'nin en güzide ilçesi olduğunu belirten Yaşar, "250'ye yakın park yaptık, 8 kültür merkezi yaptık, 4 kapalı yüzme havuzu, 10 kreş, 2 stat yaptık. Bir tane de yakında 5 bin kişilik Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonunu yaptık. Karşıyaka Pazar Yeri Tesislerini, Yenimahalle Pazaryeri Tesislerini, Tepekulesi, misafirhanesi ve saymakla bitmeyecek çok güzel işler yaptık. Bunların hepsi, sadece bizim kullanacağımız işler değil. bizden sonra da çocuklarımızın, torunlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle'yi oluşturmak için uğraş veriyorum" ifadesini kullandı. "Değerli kardeşlerim, benim sevdam Yenimahalle sevdası. Benim sevdam Cumhuriyet sevdası. Benim sevdam Mustafa Kemal Atatürk sevdası" diyen Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben insanları ayırt etmem. Kimseyi mazlum yapmam. Kimsenin hakkını yemedim, kimsenin hakkına tecavüz etmedim. 10 senedir Yenimahalle Belediye Başkanı olarak, bana oy verenlerin başını öne eğdirmedim. Bana oy verenlerin, bana sahip çıkanların Yenimahalle sokaklarında başını dik gezdirdim." "Bu, Fethi Yaşar sözü. Bu, siyasetçi sözü değil" Yaşar, eğer seçimlerde Yenimahalle Halkı görev verirse, beş sene içerisinde daha güzel eserleri Yenimahalle'ye katarak, Yenimahalle'yi, Cumhuriyetin ilçesini tarihinde olduğu noktaya mutlaka taşıyacaklarını belirterek, "Bu Fethi Yaşar sözü. Bu, siyasetçi sözü değil. Sizin içinizden çıkan halk çocuğunun, köy çocuğunun sözü" şeklinde konuştu.



