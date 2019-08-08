-Bakan Akar'ın gelişi,

-saygı duruşu

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Detay

-Kara Pilot Üsteğmen İbrahim Kurtay'ın konuşması

-F16 uçaklarının halkı ve şehitleri selamlama uçuşu



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- KKTC’de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Gemikonağı’nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı selamlama uçuşu da gerçekleştirdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC milletvekilleri ile askeri sivil yetkililer katıldı.

Törene katılanların arasında Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in ailesi katıldı.

Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kara Pilot Üsteğmen İbrahim Kurtay yaptığı konuşmada Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in hayatını ve şehit edilişini anlattı.Tören anıtın açılması ve gezilmesiyle sona erdi…Tören açılışında F16 uçakları da halkı ve şehitleri selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Cengiz Topel Kimdir2 Eylül 1934 tarihinde İzmit'te doğan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Barış Hareketı sırasında Eskişehir'den kalkan ve Kıbrıs'a giden dörtlü kol uçaklarının komutanı olarak görevlendirilmiştir. F-100 uçağı ile Kıbrıs'ın kuzeybatısındaki Lefke'de uçuş yapan Topel'in uçağı, yerden açılan ateş sonucunda isabet almıştır. Paraşütle atlamayı başaran Topel, Rumlar tarafından esir alınarak şehit edilmiştir.Kıbrıs'ta Türk Hava Kuvvetleri'nin verdiği ilk şehit olarak kayıtlara geçen Cengiz Topel, esir düştüğü Rum askerleri tarafından ağır işkencelere maruz kalmıştır. İşkenceler sırasında hayatını kaybeden Cengiz Topel'in naaşı, 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlardan alınmıştır.

