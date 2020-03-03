Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Yenikent Mahallesi’ne modern cami

Yenikent Mahallesi’ne modern cami

Cami inşaatı

Ramazan Ayı 

-Başkanın incelemesi
-Başkan ile röp.
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediyesi, Yenikent Mahallesi’ne yeni ve modern bir cami inşâ ediyor. Günümüz mimarîsi ve Selçuklu motiflerinin harmanlanmasıyla inşâ edilen cami, Ramazan ayında hizmete açılacak. Osmangazi’nin yeni kurulan mahallelerinden biri olan Yenikent Mahallesi’nin en önemli eksikliklerinden biri Osmangazi Belediyesi tarafından gideriliyor. Yeni bir mahalle olmasına rağmen oldukça yoğun bir nüfusun yaşadığı Yenikent Mahallesi’nde mevcut camilerin yetersiz kalması üzerine, Osmangazi Belediyesi mahallede yeni bir caminin inşaatına başladı.
Mimarî projesi büyük bir titizlikle hazırlanan ve Selçuklu motifleri ile harmanlanarak inşâ edilen Yenikent Camii’nde çalışmalar devam ediyor. 2 kat olarak inşa edilen cami ramazan ayında ibadete açılacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yenikent Camii inşaatını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenikent Mahallesi’ne önemli bir eser kazandırdıklarının altını çizen Mustafa Dündar, “Yenikent, ilçemizin yeni kurulan mahallelerinden biri. Yeni olmasından dolayı bölgede bazı ihtiyaçlar var. Osmangazi Belediyesi olarak mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışıyoruz. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda bir cami inşa ediyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte olan camimizin inşaatında sona geldik. İnce işçilik çalışmaları başladı.
ramazan ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Günümüz mimarîsini ve Selçuklu motiflerini harmanlayarak inşâ ettiğimiz bu eserin, Yenikent ve bölge sakinleri için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı