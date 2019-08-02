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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Yeni Zelanda saldırısının mağdurları ve yakınları hac ibadeti için kutsal topraklarda

- Yeni Zelanda saldırısının mağdurları ve yakınları hac ibadeti için kutsal topraklarda

yeni zellandadan gelen hacı adaylarının görüntüleri

( MEKKE ) MEKKE

Terörle Mücadele Terör Saldırısı Kutsal Topraklar Hacı Adayları Kutsal Toprak 


- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in verdiği talimat üzerine hac ibadetini eda etmek üzere davet edilen Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan ve yakınlarını yitiren vatandaşlar kutsal topraklara gelmeye başladı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda‘nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlardan 200 kişinin “Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn’in misafirleri” olarak, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkede ağırlanmaları yönünde kararname yayımlamıştı. Alınan karar sonrası saldırıda yaralanan ve yakınlarını yitiren vatandaşlar kutsal topraklara gelmeye başladı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA’ya göre, bu kararname Suudi Arabistan terörle mücadele çalışmalarının devamlılığı ve bu tür saldırılara maruz kalanların ailelerinin acılarını hafifletmek amacıyla atılan adımlar kapsamında yayınlandı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart günü iki camiyi hedef alan terör saldırılarında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi ise yaralanmıştı.
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