Yeni otogar Adana’nın çehresini değiştirecek

-Başkan Sözlü'den detaylar

-Hüseyin Sözlü'nün konuşması

-Başkan Sözlü'den detaylar



( ADANA -ÖZEL-HD)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kente yapılacak yeni otogar ile ilgili açıklamalarda bulundu - Başkan Sözlü: - “Adana’ya nitelikli ulaşım merkezi olarak otogarı kazandırmak istiyoruz” - “Mağduriyet söz konusu olmayacak” ADANA



- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kente yapılacak yeni otogar projesiyle ilgili, “Yeni otogar 2018 yılı içerisinde bitecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak olan otogara Öğretmenler Bulvarı’ndan raylı sistem ile bağlantı da yapılacak” dedi.

Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclisi birinci oturumu sonrası İHA muhabirine kente yapılacak olan yeni otogar projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlü, yeni otogarın Çukurova İlçesi’ne bağlı Öğretmenler Bulvarı üzerinde otobana bağlantı noktası yapılarak inşa edileceğini söyledi.



“Yeni havalimanları gibi Adana’ya otogar kazandıracağız” Kent trafiğine etkisi olmadan katlı sistem ile otogarın inşa edileceğini anlatan Sözlü, “Alan planlıdır. Eski alandan daha büyük sayabiliriz. Nihayetinde Adana Havalimanı, otogar ile kıyaslandığında daha iyi nitelikte ama oda değişiyor. Biz de yenileyeceğiz otogarı. Çeşitli sözler var, söylenenlerde var. Biz Adana’ya nitelikli ulaşım merkezi olarak otogarı kazandırmak istiyoruz. Bu battı otogar olacak. İleride yine kentin doğu tarafında bulunan Sarıçam İlçesi’ne de bir otogar yapmayı düşünüyoruz. Yenileyeceğiz. Alan planlandı, inşallah yeni havalimanları gibi Adana’ya otogar kazandıracağız” ifadelerini kullandı. “Mağduriyet söz konusu olmayacak” Yeni otogarın önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını anlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şunları kaydetti: “Adanamız'a büyük faydası olacak. Yakın zamanda Öğretmenler Bulvarı’ndan bir raylı sistem ile metroya bağlantısını da arkadaşlar planlıyorlar. Adana’ya yakışan bir yüz olacak. Mülk sahiplerini mağdur etmeden çözüyoruz meseleyi. Eski otogarda bulunan firmaları da mağdur etmeyeceğiz. Kimsenin yerine o işi yapan başka birini arama ihtiyacında değiliz.” Mevcut otogarın belediyenin özel mülkü olduğunu da hatırlatan Başkan Sözlü, yapının yıkıldıktan sonra kente yararlı bir alan olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.

