Yeni moda su altında evlenmek

-Su altında nikah kıyılması

-Belediye Başkanı Metin Özen ile röp

-Detay görüntüler



( ESKİŞEHİR ) -- Evlenmek veya evlilik teklifi etmek isteyen çiftler Sakaryabaşı’nda su altını tercih ediyor- Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen:- “Biz herkesi geleceklerinin başlangıçlarında buraya bekliyoruz" ESKİŞEHİR



- Dünya evine girerken veya sevdiğine evlenme teklifi yapmak isterken ilginç ve farklı bir yol izlemek isteyen çiftlerin yeni adresi Eskişehir’in Çifteler ilçesi Sakaryabaşı’nda bulunan dalış merkezi oluyor. Düğün salonları veya nikah daireleri yerine farklı bir evlenme modeli arayan gençler, Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı’na yöneliyor. Sevdiğine sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmak isteyen çiftler de Sakaryabaşı dalış merkezini tercih ediyor. Çiftler, hayatları boyunca unutamayacakları duyguları birbirlerine anlatmak ve evlenmek için de imzalarını suyun altında atıyorlar. Bir kaç çiftin yapmasıyla dikkat çeken etkinlik, kısa sürede hızlı bir şekilde yayıldı. Farklı illerden de gelerek burada sevdiklerine evlenme teklifi yapmak isteyenlere ise Çifteler Belediyesi yardımcı oluyor. Su altında evlenmek isteyenlerin nikahlarını ise Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen kıyıyor. Su altına yerleştirilen masa ve sandalyeler sayesinde oturan damat ve gelin bir ömür boyu birbirlerine suyun altına söz veriyor. “Biz herkesi geleceklerinin başlangıçlarında buraya bekliyoruz" Yapılan etkinlikler hakkında konuşan Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, Sakaryabaş’ında 12 ay rahatlıkla suya girilebileceğini söyledi.



Özen, “2012 yılında Su Altı Federasyonundan izinli tatlı su dalışının yapıldığı tek yer olarak başladık. Şuanda da devam ediyoruz. 12 ay boyunca bu dalış eğitimlerimizi veriyoruz. Halkımızı, insanlarımızı Sakaryabaşı'nın harika sularına daldırıyoruz. Tabi ki bu suyumuzun çok berrak ve temiz olmasından dolayı harika resimler, görüntüler çekilebiliyor. Bir süre önce Amerika’dan gelen bir bayana 'Niçin buraya geldiniz' diye sorduğumuzda, 'Dünyada dalışta en net gözüken üç sudan biri burası' demişti. Gerçekten de öyle. Dışarıdan dahi suyun içini görebiliyorsun, çok güzel resimler çekebiliyorsun. Gençlerimizin bundan sonraki hayatlarının devamının başlangıcı olan evlilik tekliflerini, nikah işlemlerini burada yaptırmak bizim çok hoşumuza gidiyor. O güzel mutlu günlerinde onlarla beraber olmak ve onlarla mutlu olmak bizleri de gerçekten farklı duygulara büründürüyor. Biz herkesi geleceklerinin başlangıçlarında buraya bekliyoruz. Burada evlilik teklifleri oluyor. Nikah da kıyılıyor. Bizler nikah da kıydık. İnşallah bunu sürdürürüz diye düşünüyorum” dedi.

(AS-Y)

