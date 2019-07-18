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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Aktaş’a, Şırnak’ta görkemli karşılama

Yeni Emniyet Genel Müdürü Aktaş’a, Şırnak’ta görkemli karşılama

Uçağın gelişinden detay

Terörle Mücadele General Kalaba Alabalık Araç Konvoyu 

-Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın karşılanmasından detaylar
-Aktaş'ın protokoldekilerle tokalaşması
-Aktaş'ın kalabalık eşliğinde havalimanından çıkışı
-Aktaş ve beraberindekileri taşıyan araç konvoyunun havalimanından ayrılması

( ŞIRNAK )- Şırnak Eski Valisi Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak’ta sevgi seli karşılandı ŞIRNAK

- Şırnak Valiliği görevinden Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Aktaş, Ankara dönüşü geldiği Şırnak’ta Şerafettin Elçi Havalimanı’nda kalabalık bir grup tarafından sevgi seliyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirilmesi ile boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara dönüşü geldiği Şırnak’ta Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Cizre Kaymakamı ve İdil Kaymakam Vekili Faik Arıcan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma İl Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, STK temsilcileri ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Çiçeklerle karşılanan Mehmet Aktaş, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşıp gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Aktaş ve beraberindeki kalabalık Şırnak’a gitmek üzere havalimanından ayrıldı. Şırnak’ta görev yaptığı süre boyunca hem terörle mücadele hem de huzur ve güvenliğin sağlanmasında öncü bir rol oynayarak devletin hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götüren Aktaş, Şırnak Valiliği makamında randevu usulü görüşmeyi ortadan kaldırarak Şırnaklı vatandaşlardan büyük takdir topladı. Spordan ekonomiye, huzur ve güvenliğe kadar halkın yararına olan bütün faaliyetlerle bire bir ilgilenerek görev yaptığı il ve ilçelerin de gelişmesine büyük bir katkı sunan Mehmet Aktaş, iki yıl boyunca üstün bir başarı ile yürütmekte olduğu Şırnak Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı.
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