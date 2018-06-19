-ve ilk adımları



( POZNAN ) - Yeni doğan zürafanın ayağa kalkma savaşı POZNAN



- Polonya'da Poznan Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Rothschilda türü zürafa dünyaya geldi. “Leto” adı verilen minik yavru hayata adım attığı ilk dakikalarda, ayaklarının üzerinde durabilmek için adeta büyük savaş verdi. Polonya'nın Poznan şehrinde yer alan hayvanat bahçesinin sakinlerinden zürafa Epsa önceki gün bir erkek zürafa dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesini gezen ziyaretçilerin gözleri önünde sorunsuz bir şekilde gerçekleşen doğum sonrası, 7 yaşındaki anne ve diğer zürafa arkadaşları yeni doğan zürafayı ayağa kaldırmak için epey uğraştı. Leto adı verilen minik zürafa içinse ayağa kalkmak hiç de kolay olmadı. Annesini emmek için ayaklarının üzerinde durmak zorunda olan yavru zürafa, defalarca ayağa kalkmaya çalıştı ancak her seferinde başarısız oldu. Bir sağa, bir sola devrilen minik Leto tam ayağa kalkmıştı ki bu kez de annesinin tekmesiyle yere yıkıldı. Minik yavrunun bu mücadelesi esnasında diğer zürafalar da zaman zaman ayağa kalkması için ona bacaklarını uzattı. Onlarca denemenin ardından ayağa kalkma savaşını kazanan minik yavru Leto, zar zor attığı adımlarla annesinin memesine ulaşıp süt içmeyi başardı. Anavatanı Uganda ve Kenya olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Rothschilda türü zürafa Leto'nun attığı ilk adımlar ise hayvanat bahçesi çalışanları tarafından kaydedildi.

