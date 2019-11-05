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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı - DÜZCE

Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı - DÜZCE

- Kaza yerinden detaylar - Gözyaşı döken sürücüden detaylarYeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, bir süre önce sıfır aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü, uzun süre gözyaşı döktü.Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde seyreden kadın sürücü İ.A. yönetimindeki 81 EL 161 plakalı otomobil, Azmimilli Sokak'tan caddeye çıkmak için manevra yapan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BR 2034 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazanın ardından sürücü İ.A'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı.Ayakta tedavi edilen ve aracını yeni aldığı öğrenilen İ.A, gözyaşlarına hakim olamadı.İ.A'yı yakınları teselli ederken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

İlk Müdahale Gözyaşı Kadın Sürücü 

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