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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı

Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı

İBB kamerasından yangın görüntüsü

Polis İkitelli Kamera Polis Ekipleri 

-Araçtan görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL )- TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir otomobil yanarak kül oldu İSTANBUL

- TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli Mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı yanarak kül oldu. Sürücüsü yeni aldığı ikinci el otomobilin yanma anını tebessüm ederek anlattı. Olay, saat 02.30’da TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Yaman idaresindeki otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Yanmayı gören sürücüler, otomobil sürücüsünü uyardı. Otomobil sürücüsü Mehmet Yaman aracını sağa çekti. Durum itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili kısa sürü içinde söndürdü. Yangından dolayı otomobilin motor kısmında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Mehmet Yaman ise yaşadığı anları şu şekilde anlattı: “Gişeleri geçtik, arkamızdan gelen araç aracınız yanıyor dedi.
Sağa çektik. Araç yeniydi, bir günlük araçtı” Meydana gelen yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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