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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yengesine kurşun yağdırdı

Yengesine kurşun yağdırdı

müdahale görüntüleri ve ambulansa alma

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Kayınbirader Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kayınbirader yengesine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Gece saatlerinde yaşanan olayda cezaevinden bir kaç gün önce çıktığı öğrenilen C.K çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle hastanede olan yengesi M.K ile buluştu. M.K eşya ve bazı ihtiyaçlarının olduğunu, eşya almak için eve gitmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra C.K yengesini 16 AAU 728 plakalı aracıyla alarak ilçeye yaklaşık 5 km mesafedeki kavak ekili alana getirdi. Burada bir süre konuşan ikili tartışmaya başladı.
Ardından tartışmanın alevlenmesiyle C.K aracında bulunan pompalı tüfekle yengesi M.A ya 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan C.A daha sonra M.A nın kız kardeşinin evine giderek yengesini vurduğunu ve ormanlık alanda bıraktığını söyledi.

M.A nın kız kardeşi ise hemen polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu anlattı. Polis ve sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucu kalçasından yaralanan ve olayın yaşandığı yerden sürünerek yaklaşık 150 metre giden M.A ya ulaştı. Yaralı halde ölüme terk edilen M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan pompalı tüfekle vurulan M.A. nın eşinin cezaevinde olduğu ve eşini yengesini vuran amcaoğlu C.K ya emanet ettiği öğrenildi.Yengesine kurşun yağdıran ve kayıplara karışan kayın biraderi arayan polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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