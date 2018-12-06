Yemen için yardım kampanyası - BATMAN

- Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Latif Kaya'nın basın açıklamasını okumasıYemen için yardım kampanyasıBATMAN (AA) - Batman 'da Yemen için yardım kampanyası başlatıldı. Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Latif Kaya, Memur - Sen il binasında düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki savaş dolayısıyla Müslüman halkın büyük dram yaşandığını söyledi.
Bu ülkede halkın büyük çoğunluğunun kuru ekmekten oluşan tek bir öğünle hayata tutunmaya çalıştığını işaret eden Kaya, şöyle konuştu:"Yemenliler için günde üç öğün yemek hayal. En şanslıları günde 2 öğün bulurken, büyük çoğunluğu kuru ekmekten oluşan bir öğünle yetinmek zorunda. Yemen'de 50 binden fazla insanın hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yurdundan ayrılmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre dünyanın en büyük kolera vakası yaşanıyor. Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Ülkenin nüfusu 28 milyon, yaklaşık 22 milyon Yemenli yardıma muhtaç durumda." Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu olarak Yemen'deki mazlum halka destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Kaya, vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulundu.