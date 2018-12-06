Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yemen için yardım kampanyası - BATMAN

Yemen için yardım kampanyası - BATMAN

- Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Latif Kaya'nın basın açıklamasını okumasıYemen için yardım kampanyasıBATMAN (AA) - Batman 'da Yemen için yardım kampanyası başlatıldı. Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Latif Kaya, Memur - Sen il binasında düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki savaş dolayısıyla Müslüman halkın büyük dram yaşandığını söyledi.

Bu ülkede halkın büyük çoğunluğunun kuru ekmekten oluşan tek bir öğünle hayata tutunmaya çalıştığını işaret eden Kaya, şöyle konuştu:"Yemenliler için günde üç öğün yemek hayal. En şanslıları günde 2 öğün bulurken, büyük çoğunluğu kuru ekmekten oluşan bir öğünle yetinmek zorunda. Yemen'de 50 binden fazla insanın hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yurdundan ayrılmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre dünyanın en büyük kolera vakası yaşanıyor. Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Ülkenin nüfusu 28 milyon, yaklaşık 22 milyon Yemenli yardıma muhtaç durumda." Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu olarak Yemen'deki mazlum halka destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Kaya, vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Yardım Kampanyası Kolera Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı