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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yemen’deki saldırıda ölü sayısı 40’a yükseldi - Yemendeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

- Yemen’deki saldırıda ölü sayısı 40’a yükseldi - Yemendeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

saldırının görüntüleri

( ADEN ) - Yemen’deki saldırıda ölü sayısı 40’a yükseldi- Yemendeki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı ADEN

İnsansız Hava Aracı Balistik Füze Balistik Saldırı 


- Yemen’in Aden kentinde askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 40’a yükselirken, saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yemen’in Aden kentinde askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 40’a yükseldi. Husiler tarafından üstlenen saldırının ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elcela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracı

ve balistik füze ile düzenlenen saldırının yeni görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.
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