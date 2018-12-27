Yemen'deki iç göçmenler - TAİZ

- Taiz kentindeki kamptan detaylarTAİZ (AA) - 2015'ten bu yana Husilerin kuşatması altında bulunan Taiz ilinde yaşanan çatışmalardan dolayı evlerini terk ederek kaçmak zorunda kalan Yemenliler güvenli bölgelerdeki kamplarda yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Binlerce iç göçmen geldikleri kamplardaki derme çatma çadırlara sığınırken, bir çok aile altlarına serecek bir hasır, üzerlerine örtecek bir battaniye ve yemek pişirebilecek mutfak eşyası bulamıyor. İçi neredeyse tamamen boş olan çadırlarda yaşam mücadelesi veren Yemenliler, asgari hijyen koşullarından dahi mahrum durumda. Kamplarda gıda ve su sıkıntısı çeken sığınmacıların çocuklarının bir çoğu salgın hastalıklar ve yetersiz beslenme problemiyle boğuşuyor.