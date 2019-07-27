- Yemen'de sel felaketi: 6 ölü



- Yemen'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yemenli yetkililer, Yemen'in güneyindeki Şebva ve Abyan kentlerinde son 24 saatte şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Sel nedeniyle bölgedeki ana yolların kapatıldığı, onlarca çiftlik sular altında kaldığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, selin meydana geldiği bölgelerde elektrik kesintisinin de yaşandığını ifade etti.



