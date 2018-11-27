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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
“Yemen Acil Yardım Bekliyor' kampanyası

“Yemen Acil Yardım Bekliyor' kampanyası

Yemen’den detay

İç Savaş Gıda Yardımı Yardım Malzemesi İnsani Yardım İnsanlık Dramı 

-Su tankerleri ve su alan inanlar
-Evlere su ve gıda taşıyan insanlar
-Bir çocuğun su taşıması
-Farklı detaylar ile yemende hayat
-Ubeydullah Köşker

( KAHRAMANMARAŞ ) - “Yemen Acil Yardım Bekliyor" kampanyası- Hayrat İnsani Yardım Derneği, 4 yılda 150 su tankeri ve gıda yardımı yaptı KAHRAMANMARAŞ

- Hayrat İnsani Yardım Derneği, “Yemen Acil Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında bölgeye 4 yılda 150 su tankeri ve gıda yardımı yaptı. Derneğin Kahramanmaraş sorumlusu Muhammed Ubeyd Köşker yaptığı açıklamada, iç savaşın yaşandığı Yemen’de 28 milyon nüfusun yaklaşık 22 milyon nüfusunun acil insani yardım malzemesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ülkede 4 milyon insanın evlerini terk ettiğini söyleyen Köşker, 3 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını da belirtti.
Köşker, “2014 yılından beri iç savaşın devam ettiği Yemen’de insanlık dramı had safhalara ulaştı. Kan ağlayan Yemen’deki Müslüman kardeşlerimize ‘Yemen acil yardım bekliyor’ kampanyası başlatarak şuana kadar 200 aileye gıda kolisi gönderdik ve yaklaşık 2 bin kişi istifa etti. Yemen’de su kuyularını tahrip olan yerlere yaklaşık 150 tanker suyu oradaki halkın ihtiyacına sunduk. 28 milyon nüfusun 22 milyonu acil yardım bekliyor. Büyük şehirlerde hayat şartları her geçen gün giderek kötüleştiğinden 4 milyon Yemenli evlerini terk ederek kırsal alanlara yerleştiler. İç savaş 3 milyon çocuğu eğitimden mahrum bıraktı. Yarım milyon çocuk yetersiz beslenmeden dolayı çeşitli hastalıklara yakalanıyorlar. Yardımseverlerin desteği ile Yemenli kardeşlerimizin imdadına koşarak insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.
(HLL-
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