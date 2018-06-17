Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yeğeniyle tartışan kadın yaşadığı evi ateşe verdi - ADANA

Yeğeniyle tartışan kadın yaşadığı evi ateşe verdi - ADANA

- Ekiplerin kapıyı kırması - Yakınlarının tartışmaları - Evi ateşe veren kadının çıkarılması - Ambulansa götürülmesiADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde yeğeniyle tartışan kadın kendini kitlediği evi ateşe verdi.Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikamet eden Hatun T. (50) bilinmeyen nedenle yeğeni Ömer H. ile tartıştı.Tartışma sonrası yaşadığı eve kendini kilitleyen Hatun T. benzin dökerek, ateşe verdi.Evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen yetkililer, makineler yardımıyla kestikleri kapıdan içeriye girerek Hatun T'yi evden çıkardı.İlk müdahalesi yapılan Hatun T. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafın söndürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Hamzalı Bild Benzin Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı