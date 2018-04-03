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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yeditepe Bienali sergilerle devam ediyor

Yeditepe Bienali sergilerle devam ediyor

Sergiden görüntüler

Güzergah Minyatür Bienal Öğrenciler Tarihi Mekan 

-Konuşmalar
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) -- Dünyada ilk olan bienal, sergilerle devam ediyor İSTANBUL

- 600’ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olduğu belirtilen “Yeditepe Bienali” sergilerle devam ediyor. Bu kapsamda Sirkeci Garı’ndaki serginin açılışını Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” birçok etkinlikle devam ediyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bienal kapsamında Emel Türkmen ve 55 öğrencisinin toplam 84 eserinin bulunduğu tezhip alanındaki grup sergisi Sirkeci Garı’nda açıldı. Açılışa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula ile çok sayıda sanatsever katıldı.
Başkan Demir ve çok sayıda sanatsever birçok eseri dikkatle inceledi. Sirkeci Garı’ndaki açılışın ardından Başkan Demir, Yeni Cami Hünkar Kasrı’ndaki Cihangir Asurhouv ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan minyatür branşındaki sergisinin açılışını gerçekleştirdi. “İstanbul’u değil bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz” Bienalin dünyada ilk olduğuna dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “600’ü aşkın sanatçının yaklaşık 3 bin tane sanatının 30 tane tarihi mekanda sergileneceği, adeta 7 tepeli İstanbul’un 7 tepesinin bulunduğu Fatih’de neredeyse bütün tepelerine serpiştirildiği muazzam bir bienal. Biz sadece İstanbul’u değil bütün Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Sadece ülkemizdeki insanları değil yapacağımız tanıtımlarla buraya gelmiş tüm turistlerin bizim medeniyetimize, sanatçılarımızın emeklerini geçmişiyle birlikte yansıtan bu eserlerin tanıtımına bizatihi şahitlik edecek ve güzel bir tarihi yarım ada gezisi yapacak bu güzergaha davet ediyoruz” dedi.
Emel Türkmen ve 55 öğrencisinin toplam 84 eserinin bulunduğu tezhip alanındaki grup sergisi Sirkeci Garı’nda 10 Nisan' a kadar ziyaret edilebilecek. Ana temasının “Ehl-i Hiref” olan bienal, “Çiçeğin Her Hali”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekandan Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt temadan oluşuyor. Bienal, 15 Mayıs‘a kadar 600’ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eserle tarihi mekanlarla gerçekleştirilerek katılımcılarla buluşacak. (HK-HB-
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