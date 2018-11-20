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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yedi yavru köpeği çuvala koyup kırsal alana terk ettiler

Yedi yavru köpeği çuvala koyup kırsal alana terk ettiler

Köpeklerin çuvaldan çıkartılma görüntüleri

( İZMİR ) - Yavru köpeklerin içindeki çuvalı bağlayıp havasız bıraktılar İZMİR

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Cep Telefonu Hayvan 


- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yedi tane yavru köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çuvala koyulup kırsal alanda ölüme terk edildi. Ölüme terk edilen köpekler, Kemalpaşa Belediyesi ekiplerince kurtardı. Son dönemlerde artan hayvanlara işkence ve şiddete bir yenisi eklendi. Kemalpaşa ilçesi Damlacık Mahallesi'nin kırsal alanında, yedi adet yavru köpek çuvalın içerisine koyularak adete ölüme terk edildi. Bölgede çalışma yapmak için bulunan Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, tesadüfen orada bulunurken hayvanların çığlıklarını duydu ve yavruların imdadına koştu. Çalıların arasından gelen sese yönelen ekipler, havasız kalan yedi yavruyu iplerini açarak kurtardı. Çuvalın içinde henüz gözlerini bile açamayan yavru yedi köpek, hemen bir karton kutuya konuldu. Ekipler, çuvalın içerisine üt üste konulan vicdansızlığı ise cep telefonuyla görüntüledi. Yedi yavru, daha sonra ise Veterinerlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Bulunan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin ardından da belediye bünyesindeki barınağa teslim edildi.
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