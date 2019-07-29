Yedek lastikten 6 kilo uyuşturucu çıktı

-Marco'nun arama yapması

-Bağajda yedek lastiğe tepki vermesi

-Polisin yedek lastiği açması

-Esrarın çıkması

-3 zanlının adli tıpa getirilmesi

-Adli tıpa alınması



( ADANA )- Adana'da polisin durdurup detektör köpek Marco'nun arama yaptığı otomobilin yedek lastiğinde 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirildi- Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı ADANA



- Adana'da polisin durdurup detektör köpek Marco'nun arama yaptığı otomobilin yedek lastiğinde 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde esrar sevkıyatı yapıldığı ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine polis, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında önlem alarak otomobili beklemeye başladı.

Abdülhamit H. yönetimindeki otomobil park alanına gelince polisler tarafından durduruldu. Önce narkotik polisleri arama yaptı. Ancak polisler bir şey bulamadı. Bunun üzerine Marco isimli hassas burunlu detektör köpek arama yaptı. Köpek otomobilin bagajındaki yedek lastiğe tepki verdi. Polis yedek lastiği çıkartıp yaptığı incelemede 15 paket içerisinde 6 kilo 275 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan sürücüyle birlikte Ahmet B. ve Muhamet H. gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlı Muhammet H. esrarın Abdulhamit H.'ye ait olduğunu evinden alıp otomobile koyduğunu kendisinin de esrar olduğunu bilmediğini bu nedenle otomobile koyarken yardım ettiğini parmak izinin olabileceğini söylediği öğrenildi. Abdulhamit H. ise esrarın Muhammet H.'ye ait olduğunu söylediği, Ahmet B.'nin ise esrardan haberi olmadığını hiç bir şey görmediğini söylediği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulah ceza hakimliğince tutuklandı. (FKE-

