Yazar Sabahattin Ali ölüm yıldönümünde anıldı - BALIKESİR
- Anma etkinliğinden detaylarYazar Sabahattin Ali, ölümünün 70. yılında Edremit’te anıldıGazeteci, yazar ve eğitimci Sabahattin Ali, ölümünün 70. yılında uzun yıllar yaşadığı Balıkesir ’in Edremit ilçesinde anıldı. “Leylim Ley”, “Aldırma Gönül” gibi ezgilerin de söz yazarı olan Sabahattin Ali’nin adını taşıyan parktaki heykeline kırmızı karanfil bırakıldı.BALIKESİR (AA) - Sabahattin Ali için Edremit Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği ilçenin Cumhuriyet Meydanında bulunan ve yazarın adını taşıyan parkta gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Millet Vekili Ahmet Akın’ın da katıldığı anma etkinliğinde konuşan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, gazeteci yazar Sabahattin Ali’yi anlattı.Edremit Belediyesi olarak kültürel değerlere sahip çıktıklarının altını çizen Başkan Saka, “Sabahattin Ali Edremit sevdalısı bir yazarımızdı. O’nun anısını ilçemizde yaşatmak adına burada yaşadığı yıllarda oturduğu evi kamulaştırarak ‘Sabahattin Ali’ müzesi haline dönüştürüyoruz. Evinin bulunduğu Sabahattin Ali Caddesi’ne de yazarın bir büstünü koyacağız. Edremit Cumhuriyet Meydanının en güzel noktasında yazarın adını taşıyan bir park yaptırdık ve bu parka bankta oturarak kitap okuyan Sabahattin Ali’nin heykelini koyduk” dedi.