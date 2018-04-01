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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yazar Lekesiz Filistinlilere “Türk edebiyatında öykü”yü anlattı - RAMALLAH

Yazar Lekesiz Filistinlilere “Türk edebiyatında öykü”yü anlattı - RAMALLAH



: - Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki söyleşiden detaylar - Katılımcılardan detaylar - Yazar Ömer Lekesiz'in konuşması - DetaylarYazar Lekesiz Filistinlilere “Türk edebiyatında öykü”yü anlattıRAMALLAH (AA) – Yazar Ömer Lekesiz, Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde “Modern Türk Edebiyatında Öykü” başlığıyla düzenlenen söyleşide, kültür, edebiyat ve şiirle tarihsel hafızanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ve Filistinli şair ve yazarlar ile çok sayıda davetli katıldı.
Yazar Lekesiz, Kudüs ve Filistin davasının Türk kültür ve edebiyatındaki yerine işaret ettiği söyleşisinde, “Kudüs, Mekke ve Medine’ye olan şevkimizi bir nebze olsun gideren bir şehir ve bizi birbirimize bağlayan ortak noktalardan biridir.” dedi.
Nabizade Nazım, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık gibi Türkü öykü ve roman yazarlarından örnekler veren Lekesiz, Türk öykü tarihinin tematik gelişimini anlattı.Lekesiz, benzeşmenin ve benzerliklerin insanları, toplumları özünden uzaklaştırdığını ve saptırdığını ifade ederek, farklılıkların düşmanlık anlamına gelmediğine, bilakis insanın ve toplumların özgünlüğünü koruyan faktörlerden olduğuna vurgu yaptı.Kültür, edebiyat ve şiirin halkları birbirine bağladığına dikkati çeken Lekesiz, Filistinlilere, “Gelin yitirdiğimiz tarihsel hafızamızı ihya edelim ve dostluğumuzu yeniden inşa edelim.” sözleriyle çağrıda bulundu.Lekesiz, Naci el - Ali, Mahmud Derviş ve Murid el - Bergusi gibi bazı Filistinli şair ve yazarın Türkiye toplumunda bilindiğini ifade ederek, Türk edebiyatçıların Filistin’de, Filistinli edebiyatçıların da Türkiye'de yeterince tanınmadığını, bunun için karşılık toplumsal etkileşimin artması gerektiğini bildirdi.Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında "berzah" ve "köprü" olduğunu anlatan Lekesiz, Filistin edebiyatının Türk edebiyatı ile kaynaşmasının bir nevi Batı edebiyatıyla da buluşmasına vesile olacağını kaydetti.
Lekesiz, sosyal krizlerin, toplumların hayatını edebiyat açısından ya kültürel dinamizme ya da aksine atalet ve bezginliğe sürüklediğini ancak Filistinlilerin birinci grupta olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Lekesiz, söyleşinin sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs ve Filistin’in kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, söyleşinin Türk ve Filistin edebiyatlarının birbirine bağlanmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Edebiyat Berzah Muhabir Benzerlik İşgal 

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