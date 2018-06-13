Yaz tatili çocuklar için ‘Bilim’ dolu geçecek

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- Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK ile Bursa Bilim Teknoloji Merkezi (BTM) çocukları yaz tatilinde sıkıntıdan kurtaracak bir işbirliğine imza attı. İki kurumun ortaklığında düzenlenecek ‘Maker Çocuk Programı’ sayesinde çocuklar tatilde bilimsel çalışmalara doyacak. ULUTEK Binası’nda gerçekleştirilen Maker Çocuk Programı’nın imza törenine ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ve BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik katıldı.

Maker Çocuk Programı’nı 2016 yılından itibaren aralıksız yürüttüklerini kaydeden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, yeni dönemde bu programı çok daha farklı bir boyuta taşımaya karar verdiklerini açıkladı.

Bu alanda oldukça deneyimli bir kurum olan Bursa Bilim Teknoloji Merkezi ile işbirliği yapmaya karar verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kanık, "İmzaladığımız protokol ile çocuklarımız daha kapsamlı ve seviyesi gelişmiş bir maker çocuk programı ile karşılaşacaklar. Çocuklarımız evlerinde bilgisayar veya cep telefonu başında vakit öldüreceğine burada zevkli, eğlenceli bir ortamda proje yapmayı öğrenecekler. Robotlar yapacaklar. Elektronik kodlama gibi alanlarda kendilerini geliştirmiş olacaklar. Dolayısıyla bu yıl kaliteyi yükseltme adına çok önemli bir iş yapacağımıza inanıyoruz. Tüm Bursalı çocuklarımızı burada görmek istiyoruz. Ayrıca burada program süresince çocuklarımız içeride vakit geçirirken velilerimizi de unutmadık. Bina içerisindeki kaliteli kafeteryamızda veya nezih bahçemizde sıkılmadan vakit geçirmiş olacaklar. Bu vesile ile bizimle işbirliğinde bulunan BTM yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaz tatili engel olmayacak" Programların 25 Haziran-14 Eylül tarihlerini arasında ikişer haftalık modüller halinde devam edeceğini aktaran Kanık, “Üç farklı yaş grubuna göre programlar yapılacak. Programlarda 5-7, 7-9 ve 10-14 yaş gruplarında çocuklarımıza eğitimler verilecek. Her gruba da 5 ayrı program uygulanacak. Veliler de bu programların bir tanesine katılabilecekleri gibi tercih etmeleri durumunda hepsine birden de katılabilecekler. Çocuklarımız mevcut seviyeleri dikkate alınarak programlara dâhil edilecek. Yaz tatiline giden çocuklar, döndüklerinde telafi programlar ile eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler” diye konuştu.

En geçerli ikinci dil; kodlama Törende konuşan BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik ise ailelerin kodlama dili konusuna büyük bir önem verdiğine işaret etti. Kodlama konusunun çocukların gelecekte seçecekleri meslekler açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Ferik, "Dünyada ikinci dil olarak kodlama dili geçiyor. Ana dili dışında bu dili öğrenemeyen çocukların, gelecekte bir meslek sahibi olmalarının dışında başarılı olması mümkün görünmüyor. Bizler de çocukların üretmesi, keşfetmesi ve hayal etmeleri için ULUTEK ile bir işbirliği yaptık. Bursalı çocuklarımızın bilim alanında daha iyi eğitim alabilmeleri için ULUTEK’in bilgi ve teknoloji deneyimlerini Bilim ve Teknoloji Merkezi’mizdeki deneyimlerle birleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Prof. Dr. Mehmet Kanık, Fehim Ferik’e ULUTEK Binası’nı gezdirdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

