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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaz gününde 300 derecede pide pişiriyorlar

Yaz gününde 300 derecede pide pişiriyorlar

Fırından detay

Hava Sıcaklığı Yoğun Mesai Alabalık Irak Fırıncılar 

-Ekmek ustalarınden detay
-Ekmeklerin hazırlanışı
-Fırın termometresinden detay
-Ekmek ustalarından röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığında, her saat fırınlarda 250-300 derecenin önünde taze pide yapan fırıncılar, yoğun mesai harcıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de son günlerde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar hissedildiği bugünlerde en çok etkilenenler fırıncılar oluyor. Fırıncılar 250-300 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında 'ekmek parası' için çalışıyor. 3 kuşaktır fırıncılık yapan Aziz Burkay," Kendi ailemde üçüncü kuşak fırıncıyım. Dedem, babam ve şimdi de ben fırıncılık yapıyorum. Yaptığım işten hiçbir zaman şikayetçi olmadım, yoksa çoktan bırakmıştım. Ekmek parasıdır, bunun için mücadele ediyoruz. Havalar çok sıcak ve mecbur katlanmak zorundayız. İşimizden memnunuz” dedi.
Yaklaşık 15 yıldır fırıncılık yapan Behçet Kalabalık ise, “ Havalar artık iyice ısınmaya başladı ve fırın 300 derecenin üstünde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne yapalım ekmek parası mecbur. Başka yapacak bir işimiz yok, işimizden de şikayetçi değiliz. Bu sıcakta vatandaşlarımız biraz daha bize karşı duyarlı olursa iyi olur” şeklinde konuştu.

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