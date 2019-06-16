Yaylaya gidiyorlardı, şarampole yuvarlandılar: 1 ölü, 8 yaralı



- Artvin’de yaylaya gitmek için yola çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kamyon kasasında bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan ise telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinden büyükbaş hayvan ile yola çıkan Kemal Asılbay (55) yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyon Varyart yolunun 20. kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenden şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonun parçaları yola dağılırken, feci kazada kamyon içerisinde bulunan Adnan Muti (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Şavşat ilçesindeki yaylaya gitmek için yola çıkan kamyon içerisinde bulunan sürücü Kemal Asılbay (55), Yarensu Muti (11), Meryem Muti (53), Poyraz Muti (7), Sinem Muti (23), Serdar Muti (30), Lütfi Can Muti (16) ve Recep Ali Asılbay (17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon kasasında bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

