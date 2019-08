Yayladaki tarihi köprüde defile

--Yaylada gezen mankenler

--Vatandaşların defile alanına gelmesi

--Alanda sergilenen kilim ve tarihi eserler

--Kayaların üzerinde izleyenler

--Protokol

--Türk bayrağı önünde geçit yapan mankenler

--Elbiselerin sunumu ve at üzerinde gelinin geçişi

--Halk oyunları

--Alandan genel ve detay görüntüler

--Gelinliklerle fotoğrafçıların çekim yapması

--Sarı yayla çiçeği gelinliği giyen mankenle röportaj

--Detay

--Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak ile röportaj

--Köprünün üzerinden gelinlerin ve mankenlerin geçişi



( GÜMÜŞHANE ) - Tarihi köprü podyum oldu - Yayla sakinleri hayatlarında ilk kez defile izledi - Sıradışı gelinlikçi Ayşegül Öznur Parlak, bu kez yayla çiçeklerinden yaptığı gelinliği 2 bin 140 metre yükseklikteki yaylada tanıttı GÜMÜŞHANE



- Daha önce kentin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve köme ve kuşburnudan gelinlik yapan tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, bu kez sarı yayla çiçeklerinden yaptığı gelinliği 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylasına adını veren Taşköprü de gerçekleştirdi. Gümüşhane’de 105 yaylanın merkezinde bulunan 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylası ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kentte sıradışı gelinlik tasarımlarıyla bilinen Ayşegül Öznur Parlak, altın otu olarak da bilinen sarı yayla çiçekleriyle bezeli gelinliğini ilk kez adını Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethe giderken yaptırdığı rivayet edildiği Taşköprü’de sergiledi. Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere vadisinde yer alan ve etrafında Santa Antik Kenti, Çakırgöl Turizm Merkezi, Çataltepe şehitliği, İmera ve Krom Vadisi, Sümela Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel bölge bulunan Taşköprü Yaylası da bu tür bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği yaptı. Gümüşhane Valiliği’nin de desteklediği etkinlik Projehane Kültür, Sanat Derneği tarafından ‘Tarih ve Doğa Konuşuyor’ temasıyla gerçekleştirildi.

Bölgedeki kadınların giydiği elbiselerden oluşan 13 kıyafet ve 2 gelinlik tarihi podyum olarak kullanılan tarihi Taşköprü’de sergilendi. Gümüşhane ve çevre illerden çok sayıda fotoğrafçının da akın ettiği etkinlikte at üzerinde gelinlik giyen model defalarca 558 yıl önce yapılan tarihi Taşköprü köprüsünün üzerinden geçerken yayla sakinleri de hayatlarında ilk kez defile izlemenin tadını civardaki yüksek tepeciklerde çıkardı. Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Projehane Gümüşhane Kültür, Sanat Derneği Başkanı, iş insanı ve tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, Gümüşhane’de hem turizm açısından farkındalık oluşturduklarını hem de tanıtım noktasında farklı projeler ürettiklerini söyledi.



Farklı bir gelinlikçi olduğunu tasarımlarıyla ortaya koyduğunu dile getiren Parlark, “Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olduğumu göstermek istiyorum. Şuanda yaptığımız altın çiçeği dediğimiz bizim dağlarımızda bol bulunan yaylalarımızın sarı çiçeğinden bir gelinlik tasarladık. Yaylalarımızın güzelliğine dikkat çekebilmek, doğamızın güzelliğine dikkat çekebilmek için bu tasarımı uyguladık” dedi.

Giydiği yayla çiçekli gelinlikle saatlerce at üzerinde tarihi köpründen geçen model Özge Demirel, “Şuanda giydiğim gelinlik tamamen yayla konseptine uygun. Yapımı 2 hafta sürdü. Bir haftalık çalışmayla benim üzerime giydirildi. Bende ilk defa gelinlik giydim ve ilk defa podyuma çıktım. Yaylada ilk kez podyuma çıkmak daha farklı bir duygu” diye konuştu.