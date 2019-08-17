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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yayladağı'nda otomobil devrildi: 6 yaralı

Yayladağı'nda otomobil devrildi: 6 yaralı

olay yerinden detaylar

Bild Trol 

-ekiplerin müdahalesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3’ü çocuk 6 kişi yaraldı. Edinilen bilgiye göre Antakya-Yayladağı Karayolu Kulaç mevkiinde seyreden Muhammet Nur Aytaç (38) yönetimindeki 44 AAH 488 plakalı otomobil mucurlu yolda kayınca takla atarak savruldu. Otomobil birkaç takla attıktan sonra orta reflüje düşerek durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
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