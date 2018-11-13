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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yayla evinde yangın - BOLU

Yayla evinde yangın - BOLU

- Yangın söndürme çalışmaları Bolu 'da yayla evinde yangın - Evin bitişiğindeki ağılda bulunan 200 küçükbaş hayvan kurtarıldıBOLU (AA) - Bolu 'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı yakınlarındaki Samat Yaylası'nda, Rasim Özbay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede evi saran alevlere, haber verilmesi üzerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın dolayısıyla ev kullanılamaz hale geldi.Evin bitişiğindeki ağılda bulunan 200 küçükbaş hayvan ise ekiplerce kurtarıldı.

Hayvan Trol 

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