Yayanın dalgınlığı az kalsın canına mal oluyordu

-CEP TELEFONUYLA KAZA SONRA KAZA YAPAN ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

-SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ



( ANTALYA )- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinde yolun karşı yönüne geçmek isteyen yaya, yeşil ışıkta geçen aracı fark etmeyince az kalsın canından oluyordu. ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşı yönüne geçmek isteyen yayanın bir anlık dikkatsizliği pahalıya mal oldu. Edinilen bilgiye göre kaza D400 Karayolu, Milli Egemenlik Bulvarı, Deniz Kızı kavşağında meydana geldi. Mersin-Antalya istikametinde seyir halinde olan Alperen Aksoy(25) yönetimindeki 68 HT 474 plakalı otomobil Denizkızı kavşağına geldiği esnada yaya geçidinden karşı yöne geçmek isteyen yaya Sultan Çekin'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Sultan Çekin ağır yalandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralan Sultan Çekin'in tedavisi sürüyor. Kaza saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı

