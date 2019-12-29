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29 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - SAKARYA

Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - SAKARYA

- Olay yerinden detay - Kaza yapan araçtan detay - Aracın çekiciyle götürülmesi - Olay yerinin temizlenmesiYayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Hendek ilçesinden Sakarya istikametine seyreden B.A.Y. idaresindeki 34 ADC 05 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu Yeni Terminal ışıklı kavşağında devrildi.Kazada, sürücü B.A.Y. ile otomobilde bulunan E.D. yaralandı.Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sürücü B.A.Y'nin, ışıklı kavşağı geçerken yola çıkan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolunun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Karya Bild Sağlık Ekipleri 

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