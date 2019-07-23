Yaya önceliğine uymayan sürücülere havadan tespit ile ceza yağdı

-Polislerden görüntü

-Yayadan görüntü

-Ceza kesilen sürücüler



( ADIYAMAN -ÖZEL) - Yayalara öncelik vermeyenler drone ile tespit edildi ADIYAMAN



- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı. Uygulamada yayalara yol vermeyenlere ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında 2 üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi yakınlarında drone ile yaya güvenliği uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada yaya geçişini kullanan yayalara yol vermeyen ve kazaların yaşanmasına sebebiyet veren sürücüler tek tek tespit edildi. Drone ile tespit edilen araçlar, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yayalara öncelik vermeyen 4 araç sürücüsünün her birine 488 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

