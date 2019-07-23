Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yaya önceliğine uymayan sürücülere havadan tespit ile ceza yağdı

Yaya önceliğine uymayan sürücülere havadan tespit ile ceza yağdı

Drone'dan detay

Genç Kız Para Cezası Üniversite Öğrencisi 

-Polislerden görüntü
-Yayadan görüntü
-Ceza kesilen sürücüler

( ADIYAMAN -ÖZEL) - Yayalara öncelik vermeyenler drone ile tespit edildi ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde drone ile yaya güvenliği uygulaması yapıldı. Uygulamada yayalara yol vermeyenlere ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında 2 üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi yakınlarında drone ile yaya güvenliği uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada yaya geçişini kullanan yayalara yol vermeyen ve kazaların yaşanmasına sebebiyet veren sürücüler tek tek tespit edildi. Drone ile tespit edilen araçlar, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yayalara öncelik vermeyen 4 araç sürücüsünün her birine 488 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı