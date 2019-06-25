Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yavuzeli'nde sinek istilası

Yavuzeli'nde sinek istilası

genel detay görüntüler,

Kış Mevsimi 

-sinek görüntüleri,
-vatandaş röp,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde artan sıcaklıklarla birlikte 2 mahalleyi adeta sinekler istila etti. sıcakların artması ile birlikte Yavuzeli ilçesi Cumhuriyet ve Hürriyet mahallerini sinekler istila etti. Evlerin içi, kapı ve duvarları, beton yollarda ve mahallenin hemen her yerinde sürüler halinde görülen kör sinekler, vatandaşları bezdirdi. Her yaz döneminde sinek sıkıntısı yaşandığını belirten mahalleli, bu sene ise çok daha fazla sinekle karşı karşıya bulunduklarını anlattı. Vatandaşlar ilçede yeteri kadar ilaçlamanın yapılmadığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, kış mevsiminin çok soğuk olmaması ve yağışın fazla olması nedeniyle artan sineklerin yeteri kadar ilaçlanmaması nedeniyle daha da çoğaldığını ileri sürdü. Evlerin içinin de dışından farksız olduğunu vurgulayan mahalleli, kimi zaman kendi imkanları ile ilaçlama yaptıklarını fakat baş edemediklerini ifade etti.
Vatandaşlar, bir an önce gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu. Yavuzeli Belediyesi yetkilileri ise sinekle mücadelenin yoğun bir şekilde yapıldığını ama ilacın etkili olmadığını savundu.
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı