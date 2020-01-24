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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar iş yeri camlarını kırdı

Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar iş yeri camlarını kırdı

genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Şiddetli Rüzgar 


- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yavuzeli ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde dün geceden beri şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte bile güçlük çekti. İlçe merkezinde ve yüksek yerlerde daha etkili olan şiddetli rüzgar kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşanmasına da neden oluyor. Bazı vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerlerini açamazken bazı iş yerlerinde ise şiddetli rüzgar camların kırılmasına sebep oldu. Soğuk ve rüzgarlı havanın gece saatlerinde aniden bastırdığını belirten vatandaşlar, dışarıda oldukça zorlandıklarını söyledi.

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