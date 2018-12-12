Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yavuzeli'nde 24 saatte 4 mevsim yaşandı Haberi

Yavuzeli'nde 24 saatte 4 mevsim yaşandı Haberi

cadde ve sokaklardan görüntü

Sağanak Yağış Irak 

-röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP ) - Önce yağmur sonra dolu yağdı, şimdi de güneş açtı GAZİANTEP

- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 24 saat içerisinde 4 mevsim birden yaşandı. İlçede önce yağmur, sonra dolu yağdı, şimdi ise güneş açtı. Kış koşulları ülke genelinde etkisini hissettirirken, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ise son 24 saat içerisinde 4 mevsim birden yaşandı. İlçede gece ve gündüz 2 gündür etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar iş yeri saçaklarının altına sığındı. Yaklaşık 15 saniye süren doludan sonra tekrar yağmur etkisini sürdürdü. Öğle saatlerinde yağmurun dinmesi ile birlikte güneş yüzünü gösterdi. İlçede açan güneşin ardından yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Öte yandan ilçe merkezinden geçen çayın taşması sonucu ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Karasu Mahallesi'ni su bastı. Yağan yağmur sonrası ilçe merkezinin cadde ve sokakları adeta yıkandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı