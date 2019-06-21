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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı

Yavuz Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı

Yavuz sondaj gemisinin boğaz seyri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale Petrol Trol 


- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının hakkını korumak için Kocaeli'den dün yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki limandan dün yola çıkan ve Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi, 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yavuz’un boğaz seyri devam ediyor. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak ve buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak Fatih Gemisi de bölgede çalışmalarını sürdürüyor (MUR-İHS)
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