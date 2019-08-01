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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yavru tilkileri bahçesinde besliyor - BOLU

Yavru tilkileri bahçesinde besliyor - BOLU

- Tilkilerden detaylarYavru tilkileri bahçesinde besliyorBOLU (AA) - Bolu 'da yaşayan Yusuf Cebe, ormanlık alanın yakınında bulunan evinin bahçesinde 4 tilki yavrusu besliyor.Cebe, Akkayalar mevkisindeki evininin çevresinde 4 tilki yavrusu fark etti.Evinin yakınında gezinen tilkilere ekmek vermeye başlayan Cebe, yavruların kendisine yaklaşması üzerine hayvanları beslemeye devam etti.Cebe, özellikle akşam üzeri gelen tilki yavrularını elleriyle beslediğini ifade ederek "Onların güzel ve masum duruşlarına seyirci kalamazdım. Ekmek ve çeşitli yemek artıklarını önce uzaklara koydum. Gün gün eve yaklaştırdım. Her defasında da geldiler. Bana alıştılar ve kaçmıyorlar." dedi.

Gezin Ormanlı Hayvan 

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