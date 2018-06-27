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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yavru leylekler anneleriyle beraber kameralara poz verdi

Yavru leylekler anneleriyle beraber kameralara poz verdi

-Leyleklerden detaylar

( KONYA -HD) KONYA

Yavru Leylek Teknoloji Kamera Ebeveyn Ziyaretçiler 


- Yaban hayatı çalışmalarında ileri teknolojiyi kullanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü korunan alanlarda yapmış olduğu izleme faaliyetlerinde muhteşem görüntüler yakalamaya devam ediyor. Türkiye’de büyük bir leylek kolonisine ev sahipliği yapan Konya Beyşehir Gölü Milli Parkı koruma alanı içerisinde bulunan Leylekler Vadisi’nin yavru leylekleri geçtiğimiz günlerde anneleriyle birlikte kameralara poz verdi. Leylekler Vadisinin Küçük Misafirleri Ziyaretçilerine Görsel Bir Şölen Sunuyor Her yıl ilkbaharda binlerce leyleğin gelip yuva kurduğu ve kuluçkaya yattığı Leylekler Vadisi’nin nüfusu dünyaya gözlerini açan yeni yavrularla birlikte arttı. Vadide yavrular ebeveynleri tarafından yaklaşık 20 gün kadar besleniyorlar. Önümüzdeki günlerde ise yavru leylekler göç için uçuş talimlerine başlayacak. Hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğrafseverlerin uğrak noktası haline gelen Leylekler Vadisi’nde bulunan yavrular, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
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